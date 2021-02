Evropska sredstva za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Ljubljana, 9. februarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Zanj je namenjenih osem milijonov evrov. Nanj se bodo lahko prijavile občine, združene v konzorcij, so danes sporočili.