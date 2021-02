Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 9. februarja - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bodo sodelovali državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, pediater Tadej Avčin in Mojca Juriševič s Pedagoške fakultete v Ljubljani, bo ob 11. uri, so sporočili z Ukoma.