V okviru participativnega proračuna v Mariboru v izvedbo 44 projektov

Maribor, 9. februarja - V okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor bodo letos in prihodnje leto izvedli 44 projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani. Za to je v občinskih proračunih rezerviranih skupno nekaj manj kot pol milijona evrov. Največ predlogov se nanaša na postavitev otroških igral in druge urbane opreme.