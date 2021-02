V mariborskih osnovnih šolah kratka prekinitev pouka za ustreznejše načine šolanja

Maribor, 9. februarja - Predstavniki staršev učencev mariborskih in okoliških osnovnih šol so se pridružili srednješolski pobudi in danes pozvali k desetminutni prekinitvi pouka na daljavo. S tem so opozorili na nujno zagotovitev ustreznejšega izvajanja šolanja za vse učence. Pobudo so podprli tudi ravnatelji in učitelji teh šol.