Tampa do pete zaporedne zmage

Tampa, 9. februarja - Hokejisti Tampa Bay Lightning so v severnoameriški ligi NHL s 4:1 premagali Nashville Predators in zabeležili še peto zaporedno zmago. S tem lanski zmagovalci Stanleyjevega pokala zasedajo vrh centralne divizije. Najboljši izkupiček v ligi pa imajo Toronto Maple Leafs, ki so danes ugnali Vanvouver Canucks s 3:1.