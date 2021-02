Newyorške borze zaključile z rekordi

New York, 8. februarja - Prvi trgovalni dan v tednu so newyorške borze zaključile v zelenem. Z rekordno vrednostjo so končali vsi trije glavni indeksi, poskočila je tudi vrednost bitcoina. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so vlagatelji še naprej optimistični, da bo Joeju Bidnu uspelo uveljaviti večino ukrepov iz stimulativnega paketa za okrevanje po pandemiji.