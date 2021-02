Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6., 7. in 8. 2.)

Ljubljana, 8. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o upadanju novih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji in sočasnemu sproščanju nekaterih ukrepov, denimo o odprtju smučišč ter nekaterih trgovin in dejavnosti. Francoska tiskovna agencija AFP je pisala, da je na mednarodnem festivalu kratkega filma v Clermont Ferrandu zmagal slovenski film Sestre.