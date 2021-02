Goričko bo predstavljalo več petzvezdičnih produktov

Murska Sobota, 9. februarja - Pomurska turistična zveza je v okviru projekta ZA(čutim) Goričko s partnerjema pripravila več novih petzvezdičnih turističnih produktov in promocijsko gradivo za Goričko. Nove oziroma posodobljene turistične produkte so povezali s kočijo 21. stoletja, ki bo obiskovalce popeljala do posameznih turističnih točk.