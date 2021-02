Vsi šolniki iz ajdovske občine, pozitivni na hitrih testih, na PCR testih negativni

Ajdovščina, 8. februarja - Po dopoldanskem testiranju šolnikov v ajdovski in vipavski občini, ko so opravili okrog 420 hitrih testov, je bil pri učiteljih Osnovne šole Dobravlje ugotovljen visok odstotek pozitivnih z novim koronavirusom. Po posvetu z epidemiologinjo so jim popoldan odvzeli bris s PCR testi, ki so pri vseh pokazali, da so negativni.