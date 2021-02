Nemčija, Švedska in Poljska izgnale ruske diplomate

Berlin/Varšava/Stockholm, 8. februarja - Nemčija, Švedska in Poljska so se danes odločile za izgon ruskih diplomatov. Gre za povračilni ukrep Moskvi, potem ko je Rusija med nedavnim obiskom visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella izgnala diplomate iz teh držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz Moskve so se odzvali s sporočilom, da gre za sovražno potezo.