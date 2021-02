Goriški policisti obravnavajo še več tatvin defibrilatorjev

Nova Gorica, 8. februarja - Potem ko so pred tednom dni s Policijske uprave (PU) Nova Gorica poročali o tatvini petih defibrilatorjev na območju Goriških Brd, so policisti konec minulega tedna obravnavali še tatvino sedmih defibrilatorjev v več naseljih Banjške in Trnovske planote. Škode je za več tisoč evrov. Policija poziva vse, ki bi kaj vedeli o tem, naj se oglasijo.