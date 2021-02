Ceste na Bovškem ponovno odprte za promet

Bovec, 8. februarja - Čeprav ostaja v Julijskih Alpah še vedno velika nevarnost snežnih plazov zaradi odjuge in snega, so na Bovškem vendarle odprli ceste za promet. Kot je za STA povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Bovec Edi Melinc, so tako odločitev sprejeli v dogovoru z Agencijo RS za okolje, saj je prenehalo deževati.