Na slovenskem veleposlaništvu v Parizu praznujejo s prevodi

Pariz, 8. februarja - Na veleposlaništvu Slovenije v Franciji so kulturni praznik obeležili preko družbenih omrežij z branjem odlomkov iz knjig slovenskih avtorjev v francoskem jeziku. V času pandemije je v Franciji izšlo pet knjig slovenskih avtorjev. Odlomke so brali Brina Svit, Agata Tomažič, Zdenka Štimac, Metka Zupančič in francoski igralec Jean-Philippe Raymond.