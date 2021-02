Na Hrvaškem 50 let zapora za umor sosedov

Zagreb/Split, 8. februarja - Splitsko sodišče je danes na 50 let zapora obsodilo 26-letnega Luko Juretića, ki je januarja 2019 v Solinu okrutno umoril 92-letnega soseda in njegovo 87-letno soprogo. Gre za najvišjo doslej izrečeno zaporno kazen na Hrvaškem. Juretiću so odredili tudi obvezno zdravljenje zaradi odvisnosti od mamil.