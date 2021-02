Združeni arabski emirati Sloveniji podarili sedem ton opreme za boj proti covidu

Brnik, 8. februarja - Združeni arabski emirati so danes Sloveniji podarili za sedem ton zaščitne in druge opreme za boj proti covidu-19. Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Stanislav Raščan je ob prevzemu donacije na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana izpostavil dobro sodelovanje med državama in pomen solidarnosti v skupnem boju proti pandemiji.