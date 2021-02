Vrata odpirajo dodatne trgovine in dejavnosti

Ljubljana, 9. februarja - Po obsežnem testiranju zaposlenih, ki je potekalo celoten podaljšan konec tedna, bodo danes stranke predvidoma sprejeli dodatne trgovine in izvajalci storitev. Čeprav bi več trgovin lahko vrata odprlo že v soboto, jih je namreč po oceni Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) to storilo le med 10 in 15 odstotkov.