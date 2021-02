Avstralsko novinarko na Kitajskem pridržali zaradi izdajanja državnih skrivnosti

Peking/Canberra, 8. februarja - Avstralsko novinarko Cheng Lei, ki so jo pred pol leta umaknili z mesta voditeljice kitajske državne televizije CGTN, so kitajske oblasti tudi uradno pridržale, in sicer zaradi "zagotavljanja državnih skrivnosti tujini". Če se bo izkazalo, da je kršila zakonodajo o nacionalni varnosti, ji grozi stroga kazen.