Predsednica TZS: Testiranje zaposlenih v trgovini poteka zadovoljivo

Ljubljana, 8. februarja - Testiranje zaposlenih v trgovini po oceni predsednice Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariče Lah poteka zadovoljivo. Testiranje je potekalo v soboto in nedeljo in se nadaljuje danes, je navedla. Večina trgovcev, ki jim je bilo to dovoljeno že v soboto, bo sicer vrata odprla šele v torek.