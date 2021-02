Južna Afrika odložila začetek cepljenja s cepivom AstraZenece

London/Johannesburg, 8. februarja - Južna Afrika je odložila začetek cepljenja proti covidu-19 s cepivom britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Za to so se odločili, potem ko je študija pokazala, da to cepivo nudi zgolj "minimalno" zaščito pred blagim do zmernim potekom covida-19 po okužbi z južnoafriško različico. V Veliki Britaniji medtem vztrajajo pri cepljenju s tem cepivom.