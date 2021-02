V Avstriji ob sproščanju ukrepov napetosti med Dunajem in Tirolsko zaradi južnoafriške različice

Dunaj, 8. februarja - Avstrijsko ministrstvo za zdravje in tirolska deželna vlada po maratonskih nočnih pogajanjih danes nadaljujeta pogovore o morebitni zaostritvi ukrepov na Tirolskem zaradi južnoafriške različice novega koronavirusa. V državi so sicer danes zrahljali omejitvene ukrepe za zajezitev virusa in zaostrili nadzor na mejah.