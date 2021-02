Na Gorenjskem dež povzročil nekaj težav zlasti v prometu

Ljubelj/Kropa/Bovec, 8. februarja - Dež in tudi taljenje snega sta zlasti v nedeljo zvečer ponekod na Gorenjskem povzročala težave. Meteorna voda je zalila nekaj objektov, na ceste pa je nanašala kamenje, pesek in blato. Zaradi plazov in nanosov je zaprta cesta Podljubelj-Ljubelj, zaprt je mejni prehod Ljubelj. Zaradi nevarnosti snežnih plazov ostaja zaprtih nekaj cest na Bovškem.