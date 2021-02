Večina držav Zahodnega Balkana še brez cepiva proti covidu-19

piše Vesna Rojko

Ljubljana/Beograd, 9. februarja - Z izjemo Srbije in Albanije države Zahodnega Balkana - BiH, Črna gora, Kosovo in Severna Makedonija - še niso začele cepljenja proti covidu-19 in niti prejele nobenega odmerka cepiva. Ker jim EU kljub obljubam ni pomagala in ker pobuda Covax še ne deluje, so cepivo začele naročati dvostransko, večinoma iz Rusije in Kitajske.