Zorčič v poslanici: Kultura ne sme postati postranska škoda epidemije

Ljubljana, 8. februarja - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je ob slovenskem kulturnem prazniku opomnil, da kultura in umetnost "nista in ne smeta biti obravnavani kot privilegij, predvsem pa nikakor ne smeta postati postranska škoda epidemije". Kot je zapisal v poslanici, ima vsak izmed nas možnost in priložnost, da podpre kulturne ustvarjalce.