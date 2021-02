Janša v poslanici: Od kulture bi pričakovali bolj državotvorno držo

Ljubljana, 8. februarja - Kultura je eden ključnih temeljev slovenske nacije in samostojne države, je v poslanici ob današnjem prazniku zapisal premier Janez Janša. Glede na njeno poslanstvo bi od kulture pričakoval bolj državotvorno držo, saj so trenutne razmere po njegovih besedah preveč resne, da bi se "nanje odzivali skozi ulični aktivizem, grožnje in mazaške akcije".