Na Gorenjskem dež povzročil nekaj težav zlasti v prometu

Ljubelj/Kropa/Bovec, 8. februarja - Dež in tudi taljenje snega sta zlasti v nedeljo zvečer ponekod na Gorenjskem povzročala težave. Meteorna voda je zalila nekaj objektov, na ceste pa je nanašala kamenje, pesek in blato. Zaradi plazov in nanosov sta zaprta cestna odseka Podljubelj-Ljubelj in Kropa-Jamnik. Zaradi nevarnosti snežnih plazov ostaja zaprtih nekaj cest tudi na Bovškem.