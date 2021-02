Miami Heat brez Dragića do devete zmage v sezoni

New York, 8. februarja - Košarkarji Miami Heat so na gostovanju v New Yorku v ligi NBA zabeležili drugo zaporedno zmago. Ob odsotnosti prvega organizatorja igre Gorana Dragića, ki si je na zadnji tekmi poškodoval gleženj, so s 109:103 premagali domače moštvo Knicks in svoj izkupiček zmag in porazov to sezono izboljšali na 9:14.