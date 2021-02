Odbojkarji Krke presenetili Hoče za drugo zmago

Novo mesto, 7. februarja - Na zadnji tekmi 19. kroga 1. DOL za moške je Krka po preobratu s 3:2 (-19, -24, 24, 23, 13) premagala Hoče. Za Novomeščane, ki na prejšnjih dveh tekmah proti Hočanom niso osvojili niti niza, je to šele druga zmaga v prvenstvu, pred tem so 17. oktobra z enakim izidom premagali Salonit Anhovo, točko pa so odvzeli tudi Triglavu.