Televizijska Prešernova proslava zaznamovana z motom Up budi!

Ljubljana, 7. februarja - Na predvečer državnega praznika Prešernovega dne se tradicionalno zbere kulturna srenja in se pokloni nagrajenim kolegom. Zaradi epidemije je letos dogodek nadomestil televizijski format, zaznamovan z velikima in malimi Prešernovimi nagrajenci, pod motom Up budi!, ki je ob predstavitvah lavreatov vseboval tudi kulturne vložke.