Vratar Liverpoola Becker podaril zmago Cityju

London, 7. februarja - Nogometaši Manchester Cityja nadaljujejo svoj niz zmag. Na derbiju najboljših moštev zadnjih nekaj let so v gosteh s 4:1 (0:0) premagali Liverpool in ga, kot je videti, izločili iz boja za naslov prvaka. Pred njim imajo zdaj deset točk prednosti, pred drugouvrščenim mestnim tekmecem Unitedom pa pet, ob dejstvu, da imajo od obeh tudi tekmo manj.