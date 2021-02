Deli zahodne Evrope v primežu snega in mraza

Amsterdam/Berlin/London, 7. februarja - Deli zahodne Evrope so se ta konec tedna znašli v primežu snežne nevihte in hudega mraza, ki povzročata predvsem težave v prometu. Na Nizozemskem so oblasti izdale rdeče opozorilo, v delih Nemčije pa prihaja do motenj v cestnem in železniškem prometu. V Veliki Britaniji pa so v pripravljenosti zaradi nevihte Darcy, ki prinaša veliko snega in mraza.