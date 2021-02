Državni svet o politični sporočilnosti Prešernovih pesmi

Ljubljana, 7. februarja - Državni svet je zaradi epidemije covida-19 kulturni praznik letos obeležil drugače. Državne svetnice in svetniki so v videu podali svoja razmišljanja o poeziji Franceta Prešerna. Kot pravi predsednik DS Alojz Kovšca, so si za izziv letošnjega praznovanja izbrali motiv politične sporočilnosti Prešernovih pesmi in misli.