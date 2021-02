Zaradi grozečih snežnih plazov ceste na Bovškem ponovno zaprte

Bovec, 7. februarja - Zapori regionalne ceste Bovec-Trenta, ki so jo zaprli v soboto zvečer, se bo danes pridružila še zapora regionalne ceste Bovec-Log pod Mangartom. Cesti so preventivno zaprli, saj so količine snega na pobočju nad cesto velike in se lahko hitro sprožijo, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Bovec Edi Melinc.