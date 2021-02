Al Duhailu peto mesto na klubskem SP

Doha, 7. februarja - Nogometaši domačega Al Duhaila so na klubskem svetovnem prvenstvu v Katarju osvojili končno peto mesto, potem ko so premagali južnokorejski Ulsan Hyundai s 3:1 (1:0). Danes bo na klubskem SP na sporedu tudi prvi polfinalni obračun, ob 19. uri se bosta za vstop v finale merila brazilski Palmeiras in mehiški Tigres.