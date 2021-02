Leipzig in Liverpool v Budimpešti

Leipzig, 7. februarja - Nogometaši Leipziga, ekipe Slovenca Kevina Kampla, in Liverpoola bodo prvo tekmo osmine finala lige prvakov namesto v Nemčiji igrali v Budimpešti. Razlog za to je odločitev nemške vlade, ki je zaradi proticovidnega protokola do 19. februarja prepovedala vstop vsem tujcem z območij, kjer se pojavljajo mutacije virusa, poroča agencija Reuters.