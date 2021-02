Papež z okna papeške palače izrazil solidarnost z ljudmi v Mjanmaru

Vatikan, 7. februarja - Papež Frančišek je v današnji molitvi izrazil solidarnost z ljudmi v Mjanmaru in pozval k mirnemu in demokratičnemu sobivanju v državi, kjer je vojska v začetku tedna v prevratu prevzela oblast. Frančišek je prvič po več tednih danes znova spregovoril z okna papeške palače in nagovoril vernike na Trgu sv. Petra v Vatikanu.