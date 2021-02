V Velenju bodo zaradi odpiranja dejavnosti podaljšali čas hitrega testiranja

Velenje, 7. februarja - Zdravstveni dom Velenje se je po odločitvi vlade, da se ponovno odprejo nekatere dejavnosti ob tedenskem testiranju zaposlenih, odločil podaljšati čas brezplačnega hitrega testiranja na novi koronavirus. Testiranja v velenjski Rdeči dvorani bodo od torka do petka potekala med 7. in 17. uro, so danes sporočili z velenjske občine.