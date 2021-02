V Mjanmaru drugi dan množični protesti proti vojaškemu prevratu

Yangon, 7. februarja - Več deset tisoč Mjanmarcev se je danes zbralo na ulicah Yangona na protestih proti vojaškemu prevratu, na katerih zahtevajo, da vojaška hunta izpusti Aung San Suu Kyi in druge izvoljene predstavnike oblasti. Na množičnih protestih so se zbrali drugi dan zapored, čeprav je hunta zaprla dostop po spleta. Danes so dostop delno vzpostavili.