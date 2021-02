Sindikat delavcev v zdravstveni negi zahteva ureditev razmer pri testiranju

Ljubljana, 7. februarja - Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) pristojne poziva, naj uredijo razmere pri testiranju na novi koronavirus. Ob hitrih spremembah glede tega, kdo potrebuje negativen izvid testa, so v zdravstvenih domovih, tudi v dežurnih in urgentnih ambulantah, namreč deležni številnih klicev, ki so "vse prej kot kratki in prijetni".