Grgić: Slovenija bo v prihodnjih letih kandidatka za najžlahtnejša odličja

Ljubljana, 7. februarja - Slovenske košarkarice so v velikem slogu končale kvalifikacije za 38. evropsko prvenstvo. S šestimi zmagami so potrdile kontinuiteto rezultatov in kakovost dela, za katerega že vrsto let skrbi selektor Damir Grgić, ki sporoča: "Če ne že letos, se na prihodnjih prvenstvih pripravite, da bo ta reprezentanca kandidatka za najžlahtnejša odličja."