Geološki zavod opozarja na povečano verjetnost zemeljskih plazov

Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci teh območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode.

Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh Geološkega zavoda Slovenije https://www.geo-zs.si/?option=com_content&view=article&id=111, so še sporočili.

Agencija RS za okolje pa opozarja, da je danes zaradi odjuge in večje količine dežja predvsem v Julijcih ter v zahodnih in osrednjih Karavankah velika nevarnost snežnih plazov. Za severozahod države je razglašena oranžna stopnja vremenske ogroženosti. Nevarnost proženja snežnih plazov je 4. stopnje na evropski petstopenjski lestvici. V ponedeljek se bo nevarnost proženja snežnih plazov v sredogorju in nižje zaradi ohladitve zmanjšala.