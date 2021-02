Kar dve zmagovalki turnirja Grampians Trophy

Melbourne, 7. februarja - Organizatorji teniškega turnirja WTA Grampians Trophy v Melbournu z nagradnim skladom 200.000 evrov so se odločili, da zaradi ponedeljkovega starta prvega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva Avstralije, ne bodo izpeljali finala. Zmago so tako dodelili obema finalistkama, Estonki Anett Kontaveit in Američanki Ann Li.