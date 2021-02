Bartyjeva potrdila dobro formo pred OP Avstralije

Melbourne, 7. februarja - Avstralka Ashleigh Barty je zmagovalka teniškega turnirja WTA Yarra Valley Classic v Melbournu z nagradnim skladom 369.000 evrov, ki služi kot priprava na odprto prvenstvo Avstralije. Prva igralka sveta je v finalu s 7:6 (3) in 6:4 po uri in 47 minutah igre premagala šesto nosilko Španko Garbine Muguruza in napovedala lov na domači grand slam.