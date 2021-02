Mariborske odbojkarice postavljajo stvari na svoje mesto

Ljubljana, 6. februarja - Odbojkarice Nove KBM Branika v državnem prvenstvu počasi postavljajo stvari na svoje mesto. Na derbiju 18. kroga so gladko premagale drugouvrščeni Sip Šempeter in se mu na lestvici približale na vsega točko zaostanka. Nove zmage so zabeležili še vodilni Calcit, GEN-I Volley, ki je s težavo premagal Ankaran, in Luka Koper.