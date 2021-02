Mariborski odbojkarji strli tudi Calcit

Ljubljana, 6. februarja - Odbojkarji Merkurja Maribora so v 19. krogu še enkrat dokazali, da so resni kandidati za osvojitev naslova državnega prvaka. Po ACH Volleyju so v svoji dvorani premagali še Calcit Volley, boljši so bili s 3:0 (19, 26, 19). Na tretji tekmi je bila to njihova prva zmaga proti zasedbi iz Kamnika, pred katero ima zdaj na lestvici šest točk prednosti.