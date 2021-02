Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 6. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja na avstrijski strani. V nedeljo in ponedeljek, vsak dan med 8. in 21. uro, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.