Ramosu operirali koleno

Madrid, 6. februarja - Španski nogometni velikan Real Madrid je sporočil, da so kapetanu ekipe in španskemu reprezentantu Segiu Ramosu danes operirali koleno. Po napovedih zdravnikov bo branilec po operaciji meniskusa manjkal od šest do osem tednov, kar pomeni, da bo najbrž izpustil obe tekmi osmine finala lige prvakov proti Atalanti, poroča AFP.