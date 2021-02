Vreme: Ponoči se bo pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji

Ljubljana, 6. februarja - Zaradi odjuge in večje količine dežja se bo predvsem na območju Julijskih Alp ter zahodnih in osrednjih Karavank jutri povečala nevarnost snežnih plazov. Posamezni plazovi bodo lahko segli tudi do dna dolin, opozarjajo na spletnih straneh Agencije RS za okolje.