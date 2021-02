Magajnejevo seznanili z izzivi Zdravstvenega doma Tolmin

Tolmin, 6. februarja - Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne se je na današnjem srečanju s predstavniki Zdravstvenega doma Tolmin in Občine Tolmin seznanila z epidemiološko sliko in potekom cepljenja. Predstavili so ji izzive, s katerimi se sooča zdravstveni dom ob delovanju na zelo razpršenem in velikem območju.