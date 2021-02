V Mladem forumu SD prepričani, da jim oblast jemlje sedanjost

Ljubljana, 6. februarja - V Mladem forumu SD so prepričani, da družba postaja vse bolj nasilna in sovražna, da je vsak dan manj svobode in pravic ter da jim oblast jemlje sedanjost, ker jih drži zaprte v sobah in priklenjene na ekrane. Vladi tudi s kipom, ki so ga danes odkrili na ljubljanskem Trgu republike, sporočajo, da hočejo živeti in se razvijati drugače.