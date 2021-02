Španija potrdila prvi primer brazilske različice novega koronavirusa

Madrid, 6. februarja - Španija je v petek potrdila prvi primer brazilske različice novega koronavirusa, za katerega domnevajo, da je izredno nalezljiv. Kot so sporočile regionalne oblasti v Madridu, so okužbo z novim koronavirusom potrdili na madridskem letališču 29. januarja pri 44-letnem moškemu, kasnejši testi pa so pokazali, da je okužen z brazilsko različico.